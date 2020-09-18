Все будет по-взрослому! Актеры сериала «Первые ласточки. Zависимые» организовали бойцовский клуб

Новый канал заинтриговал свежими кадрами со съемочной площадки

До завершения съемок молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые», премьера которого запланирована на декабрь 2020 года, остается всего несколько недель. Работа над новым сезоном идет полным ходом. Команда отдает все свое время и силы, чтобы зрители остались довольны результатом.

Кто Друг? Раскрыта главная интрига первого сезона «Ласточек»

И пока все с нетерпением ждут премьеру сериала «Первые ласточки. Zависимые», спешим поделиться новыми кадрами со съемочной площадки. Ведь они – чистый восторг! Похоже, кроме БДСМ-сцен, о которых мы писали ранее, в новом сезоне «Ласточек» зрители увидят настоящий бойцовский клуб! Кому из актеров предстоит выйти на ринг – расскажем в ближайшее время.

О том, что во втором сезоне «Первые ласточки» обрели формат сериала-антологии, известно давно. Новый сюжет, новые персонажи, новые социальные проблемы. Но, судя по фото со съемочной площадки, «Первые ласточки. Zависимые» будут отличаться от первого сезона не только смысловой нагрузкой, но и вижуалом.

«Первые ласточки. Zависимые»: о чем говорит название второго сезона?

– Второй сезон – это абсолютно новый мир, а, значит, он по умолчанию будет отличаться от предыдущего, – рассказал Валентин Шпаков, режиссер сериала «Первые ласточки. Zависимые». – Арена событий – столичный статусный университет, и это обстоятельство развязало нам руки в художественной части. Во втором сезоне «Ласточек» большое внимание будет уделяться картинке. При подборе локаций мы придерживались архитектурных решений в стиле конструктивизма и модернизма. К сожалению, Киев не богат ими, но даже в этой малой части есть то, что притягивает творческих людей со всего мира. Работать в локациях, где до нас снимался сериал «Чернобыль» или клип Twenty One Pilots, по-особенному вдохновляет. Огромное, несоизмеримое с прошлым сезоном внимание было уделено стилю. Эту часть я смело могу назвать революционной в украинском сериальном производстве. На этот раз мы использовали более агрессивные цветовые сочетания, сумасшедшие дизайнерские решения, большая часть которых досталась нам с щедрой руки киевских модельеров. Вишенкой на торте я считаю однокадровое повествование. К сожалению, не в том объеме, в котором хотелось бы. Но в сравнении с первым сезоном оно увеличилось в разы. Метафорически говоря, если в прошлом году нам дали укусить край пирога, то в этом мы проглотим его целиком (улыбается – прим.ред.).

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» запланирована на декабрь 2020 года.