Актриса стала героиней проекта «Dialog с Первыми ласточками» от Фонда Елены Пинчук

Тема сексуального воспитания была и остается одной из самых проблематичных в жизни подростков. Зачастую родители избегают подобных разговоров с детьми, надеясь, что чем позже они узнают о сексе, тем позже им займутся. Но на деле все происходит по-другому. Не получая своевременных объяснений от родителей, подростки начинают искать ответы «на стороне». Их источниками полезной информации стают сплетни с подругами со двора или непроверенные сайты в интернете. В результате подростки забивают себе голову стереотипами и россказнями, которые не имеют ничего общего с правдой.

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Отсутствие запретных тем в общении с родителями играет очень важную роль в формировании подростков как личностей. В противном случае они замыкаются в себе, боятся говорить о своих проблемах и, соответственно, просить о помощи. Именно эти вопросы стали темой обсуждения Оксаны-Таисии Щурук с психологами проекта «Dialog с Первыми ласточками». Актриса не понаслышке знает, насколько для подростков важны доверительные и открытые отношения с родителями. Ведь благодаря им она намного проще перенесла переходной период, чем ее сверстники.

– До сих пор помню тот день, когда у меня впервые пошли месячные, – поделилась актриса сериала «Первые ласточки» (Новый канал). – Мне было 14 лет. Я ходила в театральную школу, и каждый четверг нам проводили занятия по танцам. Помню, как я пришла на танцы и поняла, что что-то не так… Конечно, я знала, что со мной происходит. Но это случилось впервые, и я не совсем понимала, что мне делать.

Первый, кому я позвонила тогда, был папа. У нас очень близкие отношения, доверительные, открытые. Именно от него в свое время я узнала, что такое месячные, и к чему мне готовиться. И вот, когда это случилось, я сразу позвонила папе и попросила привезти мне прокладки. Он спросил, все ли мной хорошо, нет ли болей. Я заверила, что в порядке, просто не знаю, как мне действовать дальше: идти ли мне на танцы или все-таки вернуться домой. На что он сказал: «Раз ничего не болит и все хорошо, жди меня. Я сейчас привезу прокладки и пойдешь на свои танцы».

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Тая Щурук развенчала миф о том, что женские темы девочки должны обсуждать исключительно с мамами. Актриса отметила, что ей было комфортно разговаривать с папой о месячных и обращаться за помощью (например, привезти прокладки).

– Я знаю, что некоторым мужчинам не свойственно говорить на подобные темы в принципе, – отметила Тая. – Но это совершенно нормально. Например, мой молодой человек спокойно реагирует на такие разговоры. Если у меня начинается цистит или молочница, он без уговоров может сходить в аптеку и купить мне все необходимые препараты, в случае чего – спросить совет у фармацевта. Это не стыдно. И вообще, не должно быть стыдно, когда ты заботишься о своей девушке. В этом как раз и проявляется мужская сила. У нас с молодым человеком нет запретных тем. Это, к слову, одна из причин, почему я с ним. Модель его поведения схожа с моделью поведения моего отца.

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*Образовательный центр Dialog Hub Фонда Елены Пинчук – это пространство свободных разговоров о сексуальном образовании. Лекторы и резиденты без нравоучений и неформально рассказывают о сексе, отношениях, ВИЧ, психологии и познании своего тела. Лекции проходят как оффлайн, так и онлайн на YouTube-канале Dialog Hub.

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