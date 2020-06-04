Выбран новый трек для второго сезона «Первых ласточек»: Слушаем!

Закончился конкурс «Первые Ласточки Мьюзик», в котором зрители выбирали композиции для второго сезона сериала Нового канала. И победителем финального голосования стал трек «Розовые очки» исполнителей Anbu 42 x Весна

Напомним, что на протяжении последних двух месяцев в соцсетях и на сайте Нового канала проходил музыкальный конкурс «Первые Ласточки Мьюзик», в котором зрители путем голосования, выбирали трек для второго сезона молодежного триллера.

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Первым победителем в апреле стала композиция «XRTA» участников Нацотбора на «Евровидение-2020» группы Fo Sho, и он уже точно прозвучит в «Первых ласточках».

А также в новом сезоне вы услышите трек-победитель мая – «Розовые очки» Anbu 42 x Весна, который выборол победу в голосовании на сайте Нового канала.

Итак, конкурс завершен, композиции для нового сезона выбраны, и мы с нетерпением ждёт старта съемок! А пока можно пересматривать «Первые ласточки» на YouTube Нового канала и вновь с головой окунаться в жизнь героев сериала.

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