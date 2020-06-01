Финал: Какой трек будет звучать во втором сезоне «Первых ласточек». Голосуй!

Музыкальный конкурс «Первые ласточки Мьюзик» выходит на финишную прямую. Стартует последнее голосование за звание Победителя месяца среди лучших треков за май

Почти два месяца зрители Нового канала выбирают композиции, которые хотят услышать во втором сезоне молодежного триллера «Первые ласточки». В апреле Победителем месяца стала группа FO SHO, участник Нацотбора на «Евровидение-2020». Их композиция «XTRA» уже точно прозвучит в сериале.

Сейчас пришло время выбрать еще один трек для нового сезона «Первых ласточек», и каким он будет, решать вам!

В финал вышли шесть треков, мы предлагаем прямо сейчас их послушать и отдать голос за своего фаворита. Голосовать можно 1 раз в час, финал голосования в 18:00 3 июня.

Напомним, что сериал «Первые ласточки» можно посмотреть на YouTube Нового канала прямо сейчас. И обратите особое внимание на титры, на днях графика и промо, разработанное для сериала, получили высокие награды на престижном конкурсе.