Выбираем трек для «Первых ласточек». Слушай и голосуй!

Уже пятую неделю Новый канал в активном поиске новых треков для второго сезона «Первых ласточек». В рамках музыкального конкурса «Первые ласточки Мьюзик» в Instagram @novychannel зрители голосуют за композиции, которые они хотят услышать в любимом сериале!

Каждую неделю в сторис подписчики выбирают Победителя недели. В конце месяца среди них путем голосования на сайте Нового канала определяется Победитель месяца. Именно трек, набравший большее количество в голосовании на сайте и прозвучит в «Первых ласточках» . Правила очень простые 🙂

Сегодня стартует вторая неделя мая и, соответственно, вторая неделя голосования в сторис @novychannel. Предлагаем прямо сейчас послушать треки конкурсантов, а после перейти в аккаунт Нового канала и проголосовать за своего фаворита!

Напомним, что Победителем апреля стали участницы Нацотбора на «Евровидение-2020» , группа Fo Sho с треком «XTRA». Эту композицию вы уже точно услышите во втором сезоне «Первых ласточек» .

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