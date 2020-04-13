Новый каналПервые ласточкиНовостиПервые ласточки. Анонс 7 серии. Что заставит Катю признаться во всем Макаровой?

Первые ласточки. Анонс 7 серии. Что заставит Катю признаться во всем Макаровой?

В 7 серии «Первых ласточек»,  которая выйдет на YouTube Нового канала 14 апреля в 12:00,«ласточки» Федя, Катя и Ник, а теперь еще и Макс, попадают на место аварии. Видя покореженную машину Леры, Катя н выдерживает и рассказывает всё Макаровой. Как воспримет Друг такое «предательство»? Выживет ли Лера после столкновения с деревом? И что связывает мажорку Фаркаш и Друга? Или всё же именно Лера довела Полину до самоубийства? Смотри в 7 серии «Первых ласточек» на YouTube Нового канала онлайн.

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