Новый каналПервые ласточкиНовостиПервые ласточки. Анонс 6 серии. Чем Полина шантажировала Федю?

Первые ласточки. Анонс 6 серии. Чем Полина шантажировала Федю?

В 6 серии «Первых ласточек»,  которая выйдет на YouTube Нового канала 9 апреля в 12:00, против «ласточек» настроен весь 11-Б. Старшеклассники уверены, что именно Федя, Катя и Ник сбросили с крыши Полину, и решают жесткого наказать троицу. Те временем «всплывает» всё больше тайн прошлого. Почему Федя бросил Леру ради Полины? Почему первая красотка школы скрывала свою дружбу с дудкой ото всех? И что на самом деле случилось с Сашей, братом Феди прошлым летом? Смотри в 6 серии «Первых ласточек» на YouTube Нового канала онлайн.

 

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