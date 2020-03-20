Максим Самчик стал членом жюри Чилдрен Кинофест

Актер сериала «Первые ласточки» призывает детей творить, снимать кино и пробовать свои силы на фестивалях

С 27 мая по 7 июня 2020 года в более чем 20 городах Украины пройдет VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест. Его миссия – развивать в Украине традицию совместных семейных походов в кино, привлекать детей к просмотру и созданию кинофильмов. Почетным послом фестиваля стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

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В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа. Полная программа фестиваля будет объявлена в конце апреля. В предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино – Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз пройдет Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определят украинские кинематографисты – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го Чилдрен Кинофеста «Украденная принцесса».

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– Я присоединился к фестивалю потому что люблю кино, и люблю детей. А благодаря их симбиозу может родиться что-то новое, самобытное и очень чистое! В подростковом возрасте я увлекся кинематографом – и начал поглощать фильмы один за другим. Кино дает представление о жизни, о причинах и последствиях, о том, что нет правых и неправых, что у всех своя правда, что нет плохих людей, все можно оправдать и всем можно сочувствовать. Качественные фильмы формируют характер и дают ценностные ориентиры. Почему подросткам стоит снимать кино? Потому что так ты создаешь свой мир. И хотя ты сам не можешь изменить существующий, вот этот «твой мир» может изменить «наш», – отмечает Максим Самчик.

Прием работ на участие в конкурсе продолжается до 26 апреля 2020 года. 10 лучших лент будут показаны в рамках фестиваля по всей Украине. Победители конкурса получат призы в размере от 5000 до 20000 гривен.