Этой осенью проект «Адская кухня» - на Новом канале! Встречайте, Адский Шеф - Алекс Якутов. Строгий и требовательный, он не позволит участникам расслабиться даже на минуту. Кто сможет покорить Адскую кухню и доказать Шефу, что достоин звания лучшего, смотрите уже этой осенью.

Двери «Адской кухни» откроются совсем скоро - осенью 2021 на Новом канале! Не пропустите премьеру!