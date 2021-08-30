Прожарено: Соня Плакидюк и Сергей Никитюк готовят шакшуку и табуле с Адским Шефом

Новый канал запускает на YouTube новый звездный кулинарный проект во главе с Адским Шефом. Первыми под горячую руку Алекса Якутова попадут Соня Плакидюк и Сергей Никитюк, которые продемонстрируют свои кулинарные таланты и попробуют выдержать адскую «прожарку» от Шефа «Адской кухни» и приготовить шакшуку и табуле по рецету.

Во время готовки завтраков в YouTube-шоу Нового канала «Прожарено» Адский Шеф проверит поварские умения украинских звезд и поделится личными кулинарными лайфхаками. Пока Шеф будет готовить в две руки, гости попробуют приготовить то же блюдо в четыре. Каждый завтрак от Алекса Якутова хоть и будет выглядеть, как произведение кулинарного искусства, но приготовить его смогут даже те, кто никогда не увлекался кухней. Ведь кулинарную магию он будет творить из простых и доступных продуктов. И, главное, Шеф поделится со зрителями «фишками», способными превратить обычное блюдо в мишленовское!