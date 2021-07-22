Новый каналПекельна кухня
22 июля

«Адская кухня» откроет двери этой осенью. Знакомьтесь, Адский Шеф!

Этой осенью проект «Адская кухня» - на Новом канале! Встречайте, Адский Шеф - Алекс Якутов. Строгий и требовательный, он не позволит участникам расслабиться даже на минуту. Кто сможет покорить Адскую кухню и доказать Шефу, что достоин звания лучшего, смотрите уже этой осенью.

Двери «Адской кухни» откроются совсем скоро - осенью 2021 на Новом канале! Не пропустите премьеру!

«Адская кухня» откроет двери этой осенью. Знакомьтесь, Адский Шеф!
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