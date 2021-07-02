Этой осенью на Новом канале будет очень жарко! Две команды профессиональных поваров - мужская и женская - сойдутся в кулинарной битве, чтобы раз и навсегда выяснить, кто лучше готовит, и развенчать все мифы и стереотипы. В финале останется только один - сильнейший повар, который сможет справиться со всеми испытаниями, продемонстрирует свой кулинарный талант и получит главный приз - возможность работать в ресторане Адского Шефа Алекса Якутова! Не пропустите, Адская кухня на Новом канале - осенью 2021.

Дома Алекс Якутов ангел, а на кухне... Анонс реалити «Адская кухня» на Новом канале

«На моей кухне все будут плакать!»: Алекс Якутов - Шеф реалити «Адская кухня» на Новом канале.