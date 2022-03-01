Как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей: рецепт пошаговый

Максимально простой и быстрый рецепт
В условиях войны, когда полки магазинов опустошаются, а хлеб днями могут не завозить, возникает вопрос, как его испечь дома? Между сиренами может не быть времени быстро приготовить, тогда сделайте аналог хлеба – украинскую «пидпалку». Как ее приготовить, рассказал Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.
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Вам понадобятся:
Мука – 2,5 стакана
Вода – 1 стакан
Соль – 0,5 ст. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Приготовление:
– О «пидпалке» я узнал из романа Михаила Стельмаха «Гуси-лебеди летят», – рассказывает Алекс. – Раньше ее готовили в печи. И если у вас есть печь, можно сделать там. Затем «пидпалку» начали жарить на сковороде. В оригинальном рецепте присутствуют дрожжи, поэтому если они у вас есть, можете добавить. Но можно делать и без них. Приятного аппетита и мирного неба всем! Победа за нами!