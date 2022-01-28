Эксперт реалити «На ножах» и «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов поделился рецептом блюда новой украинской кухни

Сегодня сложно представить украинскую кухню без голубцов. Кажется, что это блюдо испокон веков было нашим. На самом деле голубцы пришли к нам примерно в ХІV-ХV веке из татарской и турецкой кухни. Там их готовили из виноградных листьев и называли долмой. Повара того времени переделали блюдо, и сейчас мы его знаем, как голубцы из капусты, фарша и крупы. Кулинарный гуру Нового канала, эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов в свою очередь тоже переосмыслил традиционное для нас блюдо и предлагает вам приготовить голубцы из черноморских креветок и свинины по его авторскому рецепту.

Вам понадобится:

Свинина – 300 г

Черноморский рачок чищенный (она же креветка) – 150 г

Зелень (петрушка и кинза) – 50 г

Помидоры пелати – 1 баночка

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Савойская капуста – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Соевый соус – 20-30 г

Соль, черный перец – по вкусу

Сахар – 1 ст. л.

– Всегда лучше готовить голубцы из молодой капусты, но сейчас ее нет. Не сезон. В таком случае можно использовать савойскую капусту, – советует Алекс Якутов. – Она более нежная, чем обычная белокочанная. Еще я никогда не добавляю в голубцы крупу. Мне не нравится, как она разбухает, забирая весь сок из мяса. По итогу голубец выходит сухой, даже если тушишь его в соусе.

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Приготовление:

Капусту бланшируем. Для этого кочан опускаем в кипящую воду на пару минут, достаем и перекладываем в емкость с ледяной водой. Шоковый перепад температур позволит сохранить ярко-зеленый цвет, и у вас получатся красивые голубцы. Капусту разбираем на листья. Свинину перекручиваем на фарш. Рачок мелко режем. Соединяем вместе, добавляем нарезанную зелень, выдавливаем чеснок. Солим, перчим, добавляем соевый соус. Начинку хорошенько перемешиваем. На рабочую поверхность стелим пищевую пленку. На нее выкладываем лист капусты, посередине листа – столовую ложку фарша. С помощью пищевой пленки стягиваем лист в мешочек, хорошенько прижимая края. Или можно положить лист капусты в чашку и также затянуть верхушку со всех сторон. Голубцы получатся круглыми. Отдельно готовим в сотейнике соус. Для этого обжариваем нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Высыпаем помидоры пелати и нарезанный корень сельдерея. Все вместе тушим. Добавляем сахар, соль и перец. Кто любит острое, может добавить чили. В гастроемкость заливаем соус, выкладываем голубцы краями капусты вниз. Накрываем сверху пергаментом и фольгой. Отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов, на 30-40 минут.

– Голубцы можно есть и как самостоятельное блюдо, и с гарниром. Я люблю подавать их с рисом, – делится Шеф. – 0, 5 кг риса залейте 650 г воды. Поставьте на медленный огонь и варите под крышкой. Когда вся вода испарится, накройте крышку полотенцем, чтобы крупа дошла. При подаче выложите рис, рядом голубец, сверху полейте соусом, в котором он тушился. Приятного аппетита!

Какими советами Шеф будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной в «На ножах» на Новом канале.

Фото: IStock