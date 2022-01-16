Здоровье дороже: 3 продукта, на которых не экономят шеф-повара

Почему важно на них не скупиться?

В прошлом году каждый мог ощутить значительный скачок цен. По прогнозам аналитиков, в 2022-м они продолжат расти. Сильнее всего подорожают продукты питания. Подобные кризисы вынуждают сокращать расходы, в том числе за счет продуктовой корзины. Но на какой еде лучше не экономить – мы узнали у кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

№1. Молочка

– Никогда не экономлю на сливочном масле. Оно дает очень яркий вкус. Поэтому всегда нужно смотреть, какого качества продукт покупаете. Особенно если вы любитель каш, – советует Шеф. – Нельзя экономить и на других молочных продуктах. Творог, кефир, йогурты должны быть самого высшего качества.

№2. Вареники и пельмени

– Ни в коем случае не покупайте дешевые полуфабрикаты: вареники, пельмени, хинкали. Вы сами видите цены на муку и мясо. Себестоимость такого рода еды не может быть низкой. Хотя я вообще не советую есть покупные вареники и пельмени. Вы не знаете, какой фарш туда положили. Соберитесь семьей, налепите полную морозилку полуфабрикатов и кайфуйте, – улыбается Алекс.

№3. Колбасные изделия

– Не экономлю на колбасе. Ем ее редко, но покупаю только проверенную. Для меня важно быть уверенным, что она на 100% сделана из мяса. Такая колбаса дешево стоить не может, ее цена будет около 500 гривен за килограмм и даже выше, – резюмирует Шеф.

Какими советами Алекс Якутов будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной 2022 года в реалити «На ножах» на Новом канале.

Фото: IStock

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