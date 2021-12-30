Новый каналПекельна кухняНовости

Оливье на Новый год от Адского Шефа — простой пошаговый рецепт

Оливье на Новый год от Адского Шефа - простой пошаговый рецепт

Алекс Якутов делится оригинальной подачей салата оливье и необычным пошаговым рецептом. 

Многолетняя традиция с обязательной большой миской салата оливье на Новый год понемногу меняется. Поэтому Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится оригинальной подачей такого привычного для нас блюда.

В тему: Что приготовить на Новый год 2022? Оригинальные идеи

Ингредиенты:

  • Соленый огурец – 3 шт.
  • Каперсы – 1 ч. л.
  • Отварной картофель – 2 шт.
  • Отварные яйца – 2 шт.
  • Консервированный зеленый горошек – 100 г
  • Майонез – 100 г
  • Прошутто или молочная вареная колбаса – 100 г

Приготовление:

  1. Нарежьте кубиками: картофель, огурцы и яйца.
  2. К порезанным ингредиентам добавьте зеленый горошек и каперсы. Перемешайте и заправьте майонезом.
  3. Порежьте тоненькими кусочками прошутто. Уложите на тарелку, внутрь выложите салат, сверху накройте еще одним куском прошутто. У вас должен получиться «чебурек» с оливье.

 

Адская кухня нг 2022 новости правильное питание рецепт