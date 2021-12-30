Оливье на Новый год от Адского Шефа — простой пошаговый рецепт

Алекс Якутов делится оригинальной подачей салата оливье и необычным пошаговым рецептом.

Многолетняя традиция с обязательной большой миской салата оливье на Новый год понемногу меняется. Поэтому Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится оригинальной подачей такого привычного для нас блюда.

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Ингредиенты:

Соленый огурец – 3 шт.

Каперсы – 1 ч. л.

Отварной картофель – 2 шт.

Отварные яйца – 2 шт.

Консервированный зеленый горошек – 100 г

Майонез – 100 г

Прошутто или молочная вареная колбаса – 100 г

Приготовление: