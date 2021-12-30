Оливье на Новый год от Адского Шефа — простой пошаговый рецепт
Алекс Якутов делится оригинальной подачей салата оливье и необычным пошаговым рецептом.
Многолетняя традиция с обязательной большой миской салата оливье на Новый год понемногу меняется. Поэтому Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится оригинальной подачей такого привычного для нас блюда.
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Ингредиенты:
- Соленый огурец – 3 шт.
- Каперсы – 1 ч. л.
- Отварной картофель – 2 шт.
- Отварные яйца – 2 шт.
- Консервированный зеленый горошек – 100 г
- Майонез – 100 г
- Прошутто или молочная вареная колбаса – 100 г
Приготовление:
- Нарежьте кубиками: картофель, огурцы и яйца.
- К порезанным ингредиентам добавьте зеленый горошек и каперсы. Перемешайте и заправьте майонезом.
- Порежьте тоненькими кусочками прошутто. Уложите на тарелку, внутрь выложите салат, сверху накройте еще одним куском прошутто. У вас должен получиться «чебурек» с оливье.