Кто стал победителем Адской кухни 2021

Финальный ужин готовили Александр Громлюк и Юрий Диденко. Но победил только один

Несколько месяцев назад в борьбу в реалити «Адская кухня» (Новый канал) вступили 20 поваров. Они прошли через огонь, воду и запары во время ужинов в телересторане. Но весь путь смогли преодолеть два лучших повара – Александр Громлюк и Юрий Диденко. Но лишь один из них станет победителем реалити «Адская кухня».

– Парни прошли реально адский путь и доказали, что лучшие, – рассказывает Шеф Алекс Якутов. – Саша – молодой, амбициозный и талантливый повар. Юра пришел на проект шефом. Его опыт управления и кулинарная база позволили поддержать и укрепить существующий статус.

Звание лучшего получит только один повар. И финалисты еле сдерживали эмоции.

– Сердце было в пятках, – говорит Юра. – Я еще никогда так не переживал. В голове прокручивался весь проект. Хотел поскорее понять, победил или нет. А еще очень гордился собой. Пришел в реалити, чтобы доказать: могу пройти весь путь наравне с молодежью (улыбается).

Для Саши победа – это скачок в карьере. Он ведь хотел всем продемонстрировать свои умения.

– Считаю, что заслуживаю победы, – говорит Саша. – Я ведь так настрадался на «Адской кухне». Хочу доказать тем, кто в меня не верил, что могу быть сушефом и шефом.

Но победителем «Адской кухни» стал Юрий Диденко!

За кулисами реалити повар признался, что выигрыш – 300 тысяч гривен – потратит на свое развитие. Как сложилась жизнь участников после реалити, узнаете скоро в пост-шоу «Предметка» с Сергеем Никитюком. Следите за нашими новостями.