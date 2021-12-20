Эксклюзив! Финалистка «Адской кухни» Яна Беденко беременна первенцем

Радостными новостями девушка поделилась в интервью для спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком

В октябре 25-летняя Яна Беденко, которая выбила из реалити «Адская кухня» за шаг до объявления победителей, вышла замуж. Избранника кулинара зовут Сергей, они вместе уже больше четырех лет. Но не успели поклонники Яны вдоволь наговориться о новом этапе в ее личной жизни и неожиданном вылете из проекта, как девушка обрадовала их еще одной важной новостью – она беременна!

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После возвращения с «Адской кухни» Яна Беденко снялась в спецпроекте «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком, очередной выпуск которого уже вышел на сайте и YouTube-канале Нового. Во время откровенного разговора девушка призналась, что готовится впервые стать мамой. Пол малыша она пока раскрывать не стала, но отметила, что он появится на свет в середине марта.

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Сергей Никитюк заметил, что замуж Яна Беденко выходила, уже будучи беременной. Поэтому спросил финалистку «Адской кухни», повлияло ли ее интересное положение на спешку с бракосочетанием. Оказалось, что эти два события никак не связаны. Предложение от своего возлюбленного Сергея девушка получила еще два года назад.

– Мы мечтали о малыше, поэтому «две полоски» не стали для нас спонтанностью. Нам очень хотелось поскорее взять на руки ребенка, около года пытались зачать – но все никак не получалось. Это время казалось вечностью, – поделилась Яна Беденко. – В результате все произошло вовремя, как никогда. Я и на проект съездила, и за границей поработала, и замуж вышла… А теперь готовлюсь стать мамой. Я счастлива!

Больше откровений Яны Беденко о личной жизни и закадровых скандалах с участниками «Адской кухни», смотри в новом выпуске «Предметки» с Сергеем Никитюком: