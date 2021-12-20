Фата вместо кителя: как сложилась жизнь финалистки «Адской кухни»

После окончания реалити Нового канала Яна Беденко уехала на заработки за границу и вышла замуж

На «Адской кухне» Яна Беденко оказалась самой стойкой участницей женской команды. Она покинула проект прямо перед золотыми кителями и финальным ужином. Хотя вылететь могла еще в первом эпизоде, но ее спасли конкурентки, «выкупив» помилование у Шефа Алекса Якутова. После проекта девушка вышла замуж и продолжила заниматься кулинарией.

– Я работала сушефом в ресторане при отеле на берегу Черного моря в Болгарии, – рассказывает Яна. – Это было прекрасное время и невероятная практика для меня. Сейчас не работаю, но занимаюсь саморазвитием и планирую открыть свой кондитерский бизнес. Ради этого много обучаюсь. Но сначала собираюсь пройти еще один важный этап в жизни, о котором вскоре расскажу.

После реалити девушка также успела выйти замуж.

– Теперь я не Беденко, а Прокопенко, – улыбается она. – Мужу 31 год, он не только мой любимый, но и лучший друг, советчик. И вообще мы с ним родные души.

А вот с Шефом Алексом Якутовым девушка не поддерживает связь, но следит за его деятельностью в соцсетях.

Больше о жизни Яны после проекта и ее пути на «Адской кухне» смотрите в «Предметке» на YouTube Нового канала. А кто станет победителем – узнаете 20 декабря в 19:00 на Новом канале.