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10 интересных фактов об «Адской кухне», которые вас удивят

10 интересных фактов об «Адской кухне», которые вас удивят

Жизнь без гаджетов и «стирка» маркерами

Сегодня в 19:00 Шеф Алекс Якутов назовет имя победителя первого сезона «Адской кухни». Суперфиналистами стали два повара – Юрий Диденко и Александр Громлюк. Только один участник получит 300 тысяч гривен и место в команде ресторана Алекса Якутова. Хотя финальный ужин Новый канал показал еще на прошлой неделе, имя победителя откроется только сегодня. А также в новом выпуске вы увидите закулисные секреты реалити. Некоторые из них мы вам откроем сейчас.

Факт №1. Около шести тысяч человек хотели попасть на «Адскую кухню» – столько заявок пришло на кастинг. Они прошли жесткий отбор на всех этапах, самые сильные и интересные ребята попали в реалити.

Факт №2. Поначалу Шеф «Адской кухни» в шутку называл участников «одноконфорочными», указывая на неопытность поваров. По мере участия в проекте они становились «двухконфорочными» и «индукционными».

Факт №3. Алекс Якутов не только строгий Шеф, но, как вы поняли, любитель пошутить. Он регулярно подкалывал участников «Адской кухни», разряжая напряженную обстановку на испытаниях.

10 интересных фактов об «Адской кухне», которые вас удивят

Факт №4. Пространство «Адской кухни» выросло за пять недель в пустом ангаре. На него ушло более 11 тонн разных металлов, 400 квадратных метров гипсокартона, порядка 35 листов композита, полтора километра светодиодной ленты, около 60-ти светильников. Специально для проекта был изготовлен центральный стол раздачи длиной 10 метров, а часть профессиональной кухонной техники привезли из Испании.

Факт №5. Кители и фартуки участников разрабатывали стилисты. Каждый шили по индивидуальным меркам на фабрике, которая делает форму медикам и пожарным. На поварскую униформу возлагали несколько задач – она должна была красиво смотреться в кадре, выдержать многочисленные испытания, а после них – стирки с хлоркой.

Факт №6. Поначалу кители и фартуки стирали два раза в день. Но не все пятна удавалось отстирать. Тогда стилисты шли на хитрость – закрашивали их текстильным маркером.

Факт №7. Съемки были настолько напряженными, что участник «Адской кухни» Антон Белей из-за стресса похудел на проекте на 15 кг.

10 интересных фактов об «Адской кухне», которые вас удивят

Факт №8. На «Адской кухне» делали предложение руки и сердца и даже сыграли свадьбу. В отличие от свадьбы, которая была элементом соревнования, предложение было реальным. Его сделал своей девушке участник Антон Белей.

Факт №9. На финальном ужине гости успели съесть 10 килограммов телятины, 8 кило курицы, 60 кило овощей, 1500 улиток и килограмм сверчков.

Факт №10. Участники «Адской кухни» во время пребывания на проекте не могли пользоваться гаджетами, чтобы не гуглить подсказки для испытаний. Исключение делали в выходной от съемок день. На один час каждому выдавали телефон – в это время участники звонили своим близким.

10 интересных фактов об «Адской кухне», которые вас удивят

Что еще осталось за кадром, кто стал победителем проекта, а также за кого болел Алекс Якутов, а кто разочаровал его больше всего – узнаете 20 декабря в 19:00 в «Адской кухне» на Новом канале.  

 

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