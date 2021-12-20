10 интересных фактов об «Адской кухне», которые вас удивят

Жизнь без гаджетов и «стирка» маркерами

Сегодня в 19:00 Шеф Алекс Якутов назовет имя победителя первого сезона «Адской кухни». Суперфиналистами стали два повара – Юрий Диденко и Александр Громлюк. Только один участник получит 300 тысяч гривен и место в команде ресторана Алекса Якутова. Хотя финальный ужин Новый канал показал еще на прошлой неделе, имя победителя откроется только сегодня. А также в новом выпуске вы увидите закулисные секреты реалити. Некоторые из них мы вам откроем сейчас.

Факт №1. Около шести тысяч человек хотели попасть на «Адскую кухню» – столько заявок пришло на кастинг. Они прошли жесткий отбор на всех этапах, самые сильные и интересные ребята попали в реалити.

Факт №2. Поначалу Шеф «Адской кухни» в шутку называл участников «одноконфорочными», указывая на неопытность поваров. По мере участия в проекте они становились «двухконфорочными» и «индукционными».

Факт №3. Алекс Якутов не только строгий Шеф, но, как вы поняли, любитель пошутить. Он регулярно подкалывал участников «Адской кухни», разряжая напряженную обстановку на испытаниях.

Факт №4. Пространство «Адской кухни» выросло за пять недель в пустом ангаре. На него ушло более 11 тонн разных металлов, 400 квадратных метров гипсокартона, порядка 35 листов композита, полтора километра светодиодной ленты, около 60-ти светильников. Специально для проекта был изготовлен центральный стол раздачи длиной 10 метров, а часть профессиональной кухонной техники привезли из Испании.

Факт №5. Кители и фартуки участников разрабатывали стилисты. Каждый шили по индивидуальным меркам на фабрике, которая делает форму медикам и пожарным. На поварскую униформу возлагали несколько задач – она должна была красиво смотреться в кадре, выдержать многочисленные испытания, а после них – стирки с хлоркой.

Факт №6. Поначалу кители и фартуки стирали два раза в день. Но не все пятна удавалось отстирать. Тогда стилисты шли на хитрость – закрашивали их текстильным маркером.

Факт №7. Съемки были настолько напряженными, что участник «Адской кухни» Антон Белей из-за стресса похудел на проекте на 15 кг.

Факт №8. На «Адской кухне» делали предложение руки и сердца и даже сыграли свадьбу. В отличие от свадьбы, которая была элементом соревнования, предложение было реальным. Его сделал своей девушке участник Антон Белей.

Факт №9. На финальном ужине гости успели съесть 10 килограммов телятины, 8 кило курицы, 60 кило овощей, 1500 улиток и килограмм сверчков.

Факт №10. Участники «Адской кухни» во время пребывания на проекте не могли пользоваться гаджетами, чтобы не гуглить подсказки для испытаний. Исключение делали в выходной от съемок день. На один час каждому выдавали телефон – в это время участники звонили своим близким.

Что еще осталось за кадром, кто стал победителем проекта, а также за кого болел Алекс Якутов, а кто разочаровал его больше всего – узнаете 20 декабря в 19:00 в «Адской кухне» на Новом канале.