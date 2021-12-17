Рецепт шоколадных пряников от Адского Шефа

Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов поделился рецептом десерта для малышей

Подготовьтесь к празднованию Дня святого Николая заранее. Испеките оригинальные и вкусные шоколадные пряники, которые станут отличным подарком для малышей. А еще ими можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную «игрушку». Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

Черного шоколада – 130 г

Сливочного масла – 50 г

Какао – 20 г

Пшеничной муки – 120 г

Разрыхлителя – ½ ч. л.

Сахара – 70 г

Яиц – 1 шт.

Сахарная пудра для обсыпки

Несколько капель мятного экстракта

Приготовление:

Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке. Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель. Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены. В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто. Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник. Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите. Выпекайте 10–15 минут при 170 градусах.

Смотрите финал реалити «Адская кухня» в понедельник, 20 декабря в 19:00 на Новом канале

Фото: IStock

В тему:

Штоллен с франжипаном от Адского Шефа Алекса Якутова

Домашние синнабоны от участницы «Адской кухни»