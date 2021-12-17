Рецепт шоколадных пряников от Адского Шефа

Ко Дню святого Николая: шоколадные пряники от Адского Шефа
Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов поделился рецептом десерта для малышей
Подготовьтесь к празднованию Дня святого Николая заранее. Испеките оригинальные и вкусные шоколадные пряники, которые станут отличным подарком для малышей. А еще ими можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную «игрушку». Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Черного шоколада – 130 г
- Сливочного масла – 50 г
- Какао – 20 г
- Пшеничной муки – 120 г
- Разрыхлителя – ½ ч. л.
- Сахара – 70 г
- Яиц – 1 шт.
- Сахарная пудра для обсыпки
- Несколько капель мятного экстракта
Приготовление:
- Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.
- Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.
- Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.
- В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.
- Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.
- Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.
- Выпекайте 10–15 минут при 170 градусах.
Смотрите финал реалити «Адская кухня» в понедельник, 20 декабря в 19:00 на Новом канале
Фото: IStock
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