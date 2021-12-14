Участник «Адской кухни» уехал в Швецию, чтобы открыть свой бизнес

Антон Белей рассказал, как покорял Европу

Один из самых ярких участников первого сезона «Адской кухни» (Новый канал), который дошел до черных кителей – Антон Белей. Повар-любитель смог не только достичь кулинарных высот, но и растопить сердце строгого Шефа Алекса Якутова. Готовкой он начал увлекаться еще в детстве, когда покорял Европу. О чем рассказал в пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового канала.

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– Впервые попал в Швецию в 9-м классе. Поступило предложение поехать по обмену. Тогда и влюбился в эту северную страну. Она очень комфортная для жизни, – вспоминает Антон. – После 11-го класса сдал ВНО и поехал жить в Швецию вместе с девушкой. Устроился работать поваром после трех дней стажировки на кухне. Через неделю нам начали платить деньги, все было супер. Но через полгода оказалось, что заработка не хватает. А мы переехали, чтобы открыть свой бизнес. В какой-то момент моя девушка ушла с работы и начала гулять, а потом оставила меня и уехала домой. Еще месяц я поработал и тоже вернулся в Украину.

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На родине Антон трудился в разных местах, пока не заполнил анкету на «Адскую кухню».

– Я не боялся реалити, – признается он. – Знаете, есть моменты, когда человек чувствует дискомфорт, попадая на новую территорию. На проекте был как рыба в воде.

В реалити Антон пришел, чтобы узнать ресторанный бизнес изнутри и открыть свое заведение. Правда, в финал он так и не попал. Больше откровений кулинара смотри в новом выпуске «Предметка» с Сергеем Никитюком: