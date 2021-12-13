«Накосячила – исправляй!»: Участница «Адской кухни» рассказала о самых сложных моментах на проекте

Одна из самых ярких участниц «Адской кухни», Елена Охотник рассказала Новому каналу, кого винит в своем уходе с проекта, почему считает Сашу Громлюка любимчиком Адского Шефа и чем планирует заниматься в ближайшее время.

Как считаешь, почему ты покинула «Адскую кухню» за шаг до финала, чего тебе не хватило?

— Я думаю, так случилось, потому что мой последний конкурс не зависел исключительно от меня. Сложно объяснить блюдо, которое ты сам не до конца представляешь, другому человеку. Если бы была возможность пробовать то, что «я» готовлю, или хотя бы видеть процесс, результат мог бы быть другой. Плюс у меня был самый сложный набор продуктов, и что-то сгенерировать из него за пять минут очень сложно.

Какое испытание было для тебя самым тяжелым?

— Все испытания в той или иной мере были сложными. Наверное, трудней всего далась молекулярная кухня, поскольку в работе с ней я никогда не сталкивалась, и это было в новинку для меня.

Был ли Адский Шеф к тебе справедлив? Всегда ли он был объективен по отношению к участникам?

— Иногда на оглашении результатов он просто говорил, что все хорошо и ставил 3 балла без объяснения и комментариев. Но в целом Шеф справедливо меня оценивал: накосячила – исправляй! Правда, на ужине, где у нас были «жизни», я считаю, он несправедливо снял с меня первую — за гремолату, которую делал Антон, и за тунца на сэндвич: я на тот момент его ещё не проверила и не собиралась отдавать, а он вдруг подлетел и сорвал с меня «жизнь». Если говорить об отношении Алекса к другим участникам, мне казалось, что ему больше других импонирует Саша Громлюк, Шеф его всегда хвалил и меньше всех критиковал.

Все ли участники, которые после твоего ухода остались в проекте, там оказались заслужено?

— Я считаю, что все, кроме Яны. Она, как повар, показала свой «потолок». Саша и Юра — профессионалы, которые много знают и умеют. Яна — да, растет, но для финала она слабовата.

С кем из участников общаешься до сих пор, а с кем надеешься никогда не встретиться больше?

— Общаюсь только с Равшаном. Чтобы прям надеяться, что никогда не встречусь, таких нет. Нас всех на долгое время поместили в одно закрытое помещение без телефонов, без возможности выйти, и это всё наложило свой отпечаток. Конечно, мы в какой-то момент начали ссориться, но сейчас, спустя время, я могу сказать, что ненависти или негатива к кому-то у меня нету. Всем бы при встрече улыбнулась и с удовольствием бы пообщалась с каждым!

Какие у тебя планы на ближайшее время?

— Много работать. У меня сейчас тяжёлая ситуация: мама в больнице, поэтому — только пахать.

О чем ты мечтаешь, где и кем видишь себя через 5 лет?

— Моя глупая мечта детства — работать поваром на круизном лайнере. А вообще планирую для начала открыть свой фаст-фуд, а в дальнейшем небольшое, уютное кафе с десертами.

Что ж, пожелаем Лене Охотник, чтобы ее планы обязательно реализовались! А уже 20 декабря в Суперфинале «Адской кухни» на Новом канале мы узнаем, кто же станет победителем кулинарного реалити. Не пропустите!