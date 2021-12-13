На «Адскую кухню» приехали родители финалистов: «Так трепала маме нервы»

Какие секреты об участниках расскажут близкие перед финалом и что будут делать на проекте?

Четыре месяца на «Адской кухне» пролетели, как один миг. И вот он – финальный выпуск реалити. Казалось бы, участники прошли уже самые жесткие испытания, и теперь ничего не может выбить их из колеи. Кроме приезда близких.

– Маму не видел полгода, – признается Юрий Диденко. – Потому что вечно в каких-то заботах. Редко встречаемся, а она стареет. Я рос без папы, меня воспитывала только мама. Она вложила в меня все, что могла. Работала на двух работах, пожертвовала своей молодостью ради меня. Я ей благодарен за то, что она у меня есть. Спасибо, что дали возможность хоть здесь увидеть маму.

Приезд родных вызвал бурю эмоций у участников реалити.

– Так трепала маме нервы, – призналась Яна Беденко. – Она не знала, где я шаталась по ночам, сидела и ждала меня. Я была малолетней алкашкой. Мне так стыдно за это перед мамой, готова всегда просить прощения. Когда перестала общаться почти со всеми друзьями и прекратила заниматься глупостями, встретила своего любимого. С тех пор жизнь поменялась в лучшую сторону.

Близкие помогут Шефу Алексу Якутову оценить блюда участников реалити, а также определить двух суперфиналистов, которые получат золотые кители и станут главными претендентами на победу в «Адской кухне».

Смотрите гранд-финал первого сезона реалити сегодня в 19:00 на Новом канале.