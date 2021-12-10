Сергей Середа хочет стать многодетным папой

Ведущий «Адской кухни» (Новый канал) и муж певицы MamaRika рассказал, как справляется с отцовством

2 августа 2021 года Сергей Середа стал папой. Первенца ему родила певица Анастасия Кочетова, которую все знают под псевдонимом MamaRika. Супруги быстро привыкли к новому статусу и не нарадуются родительству.

– Сыну уже четыре месяца, и у нас такое впечатление, что он с нами был всю жизнь. Есть сложности вроде недосыпа, но это все нивелируется одной улыбкой, одним его взглядом, –рассказал Сергей Новому каналу на съемках Improv Live Show. – Привыкнуть, что нас стало трое, было несложно. Наверное, это связано с тем, что мы достаточно взрослые, нам не по 20 лет, и к рождению ребенка шли осознанно.

Также ведущий «Адской кухни» рассказал, планируют ли они с супругой еще детей.

– Наверное, хотел бы стать многодетным папой. Это же счастье, когда дети по тебе ползают. Но этот вопрос не только ко мне. Не я ведь рожаю. Поэтому у Насти тоже нужно спросить, – улыбается Сергей. – Но больше одного ребенка однозначно хотим. Правда, сначала надо чуть передохнуть и выспаться.

Во время съемок финала «Адской кухни» Сергей еще был в ожидании рождения первенца, а вот смотреть этот эпизод в понедельник, 13 декабря, в 19:00 будет вместе с сыном. И вы присоединяйтесь!