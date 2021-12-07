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Кто покинул «Адскую кухню» за шаг до финала

Кто покинул Адскую кухню за шаг до финала

Сразу два участника реалити Нового канала поехали домой

Для участников реалити «Адская кухня» (Новый канал) борьба за место в финале началась на Киевском море. Они должны были выбрать пять несочетаемых ингредиентов для своего соперника и тщательно их спрятать. Повара закапывали продукты в песок и вешали на деревья.

Кто покинул Адскую кухню за шаг до финала

– С этим заданием каждый справился отлично, – объясняет Шеф реалити Алекс Якутов. – Они ведь думали, что усложняют жизнь сопернику. А на самом деле повара выбирали и прятали продукты для себя.

Чтобы проверить одно из важнейших качеств повара – умение управлять – в реалити вернули бывших участников. А именно Равшана Хамидова, Анну Шеремет, Катю Лавриненко и Сергея Симоновича.

Кто покинул Адскую кухню за шаг до финала

– Лидер в команде тот, кто может объяснить другим, как готовить блюдо, – говорит Алекс. – Поэтому повара в черных кителях должны продемонстрировать эти умения. Саша Громлюк должен был руководить Равшаном, Юра Диденко – Сергеем, Яна Беденко – Анной, а Елена Охотник – Катей. Бывшим участникам предстояло найти все продукты и через два часа приготовить блюда. И именно от них зависело, кто попадет в финал.

Самое вкусное блюдо под руководством Саши приготовил Равшан. Именно ему Шеф вручил чёрный китель и вернул в реалити. Худшее блюдо получилось у Кати под руководством Елены. Девушка сняла китель и покинула «Адскую кухню» навсегда.

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– На последний ужин перед финалом подготовил для поваров еще один сюрприз, – рассказывает Шеф. – Красную кухню заняли участники, а синюю – я и сушефы. Хотел посмотреть, могут ли ученики превзойти своих учителей.

К сожалению, повара не обошли команду Шефа. Более того, гости вернули несколько блюд участников «Адской кухни». А Равшана Алекс выгнал с кухни посреди приготовления ужина. Ведь тот допустил несколько элементарных ошибок. Именно его номинировали на вылет.

Кто покинул Адскую кухню за шаг до финала

– Я вернул Равшана в реалити и дал возможность еще раз продемонстрировать свои навыки, – объясняет Алекс. – Но до шефа он пока не дотягивает. Оставил ему черный китель на память и попросил покинуть «Адскую кухню» навсегда.

Смотрите реалити «Адская кухня» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале

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