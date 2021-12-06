«Она в тебя влюблена»: участник «Адской кухни» признался, изменял ли своей девушке на проекте

Равшан Хамидов признался, действительно ли у него был роман на проекте

Для участника реалити «Адской кухни» (Новый канал) Равшана Хамидова проект уже завершен. Сейчас он может честно поведать о съемках. Что он и сделал в постшоу «Предметка» на YouTube Нового канала. Сергею Никитюку он рассказал все подробности о своих личных отношениях на проекте и вне его.

– Моя девушка была против, чтобы я шел на проект. Она у меня очень горячая, ревнивая, такая восточная женщина. И была против именно из-за ревности, говорит: «Вот какой ты у меня горячий красавчик, точно найдется какая-нибудь баба, смотри мне, отрежу там тебе все» (улыбается), — рассказал участник.

Но все же Равшан пошел на кастинг и попал на «Адскую кухню». Причина этого решения проста – «если я сказал, значит, так и будет» – прокомментировал сам участник.

После выхода в эфир серий проекта стало ясно, что девушка Равшана ревновала его не зря, ведь ему начали приписывать роман с другой участницей Катей Лавриненко. Их отношения хоть и были, как американские горки, однако было видно, что Равшан тепло относится к девушке, а она – влюблена в него. Впоследствии стало известно, что у Равшана есть девушка и сын (ребенок от первого брака), которых он очень любит. Но всем казалось, что «роман в кадре» продолжается.

— Я сразу относился к Кате очень хорошо, как старший брат к сестре. Мне все вокруг говорили, что я нравлюсь Кате, а потом – «она в тебя влюблена». Я очень воспитанный человек и не знал, как быть с этим. У меня ведь есть девушка, я ее очень люблю. Катя это знала и я ей объяснял, что ты мне симпатична, и, может быть, если бы у меня не было отношений, у нас с тобой что-то было. Но сейчас у нас с тобой точно ничего не будет, – поделился Равшан.

Однако он пообещал девушке заботиться о ней, к тому же этого просил и сам Шеф.

– Шеф подошел ко мне и сказал: «Ты знаешь, что ты нравишься Кате?», я ответил: «Знаю». Он сказал: «Заботись о ней», – рассказал участник.

А какие отношения у Кати Лавриненко и Равшана Хамидова после проекта и как часто они начали общаться, смотрите в пост-шоу «Предметка»: