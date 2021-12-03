Штоллен с франжипаном от Адского Шефа Алекса Якутова — простой рецепт

Штоллен с франжипаном от Адского Шефа Алекса Якутова
Рецепт выпечки, которая порадует вас на Новый год и Рождество
Штоллен – традиционный немецкий рождественский кекс. Его пекут за несколько недель до праздника и хранят в холодильнике. За это время он становится еще вкуснее. Сейчас не составляет труда купить это лакомство в магазине, но когда-то немецкие хозяйки передавали секреты выпечки от поколения к поколению. Мы же предлагаем испечь штоллен по рецепту Шефа «Адской кухни» (Новый канал) Алекса Якутова.
Для теста вам понадобятся:
- Ром – 25 мл
- Изюм или другие сухофрукты – 80 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 75 г (лучше тростниковый или кокосовый)
- Яйца – 50 г
- Творог 5% – 100 г
- Орехи любые – 65 г
- Ваниль – по вкусу
- Цедра апельсина и лимона – по вкусу
- Мука высшего сорта – 150 г
- Сухое молоко – 10 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Миндальная мука – 85 г
Ингредиенты для франжипана:
- Сливочное масло – 35 г
- Миндальная или фундучная мука – 35 г
- Сахар – 35 г
- Яйца – 40 г
Картофельный крем-суп от Адского Шефа
Домашние синнабоны от участницы «Адской кухни»
Готовим штоллен:
- Сухофрукты промываем горячей водой, затем замачиваем в алкоголе на 8-10 часов.
- Сливочное масло взбиваем до помадки, добавляем сахар и снова взбиваем венчиком.
- Яйца вводим в массу понемногу, постоянно растирая.
- Когда яйца вмешались, добавляем творог, орехи, изюм и сухофрукты с алкоголем. Делаем это в два приема.
- По очереди вводим, каждый раз перемешивая, ваниль, цедру апельсина и лимона.
- Муку обычную и миндальную, сухое молоко, разрыхлитель смешиваем в отдельной емкости. Вводим в общую массу несколькими порциями.
- Формируем из теста лепешку и ставим в холод на 15-20 минут.
- Приступаем к приготовлению франжипана. Смешиваем сливочное масло, миндальную или фундучную муку, сахар, яйца. Перекладываем в кондитерский мешок. Выдавливаем на лепешку. Можно змейкой, можно ровными линиями, тут как подскажет фантазия. Закрываем крем сначала одной стороной теста, затем – второй. Штоллен не нужно делать слишком плоским.
- Отправляем в духовку выпекаться при температуре 160-170 градусов примерно на 50- 60 минут.
- Горячий штоллен смазываем растопленным сливочным маслом (около 30 граммов). Важно использовать все масло! Следом засыпаем большим количеством сахарной пудры.
- Когда остынет, отправляем штоллен в холодильник. Хранить его можно при низкой температуре в пергаменте и боксе до 2 месяцев. Приятного аппетита!
Какими советами Шеф Алекс Якутов будет делиться с участниками «Адской кухни» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.
Фото: Pixabay