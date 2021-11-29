Домашние синнабоны от участницы «Адской кухни»
Карина Миргород поделилась рецептом всемирно известной выпечкиБулочки с корицей для сладкоежек — кулинарный экстаз. Они не только инстаграмно выглядят, но и очень аппетитные. А главное, их может приготовить каждый. Достаточно следовать рецепту. Одним из них поделилась участница «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Карина Миргород.
Ингредиенты для теста:
- Дрожжи свежие — 20 г
- Молоко — 250 мл
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 70 г
- Мука — 600-650 г
- Соль — 5 г
- Растительное масло для смазывания емкости
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Ингредиенты для начинки:
- Сахар — 150 г
- Сливочное масло — 70 г
- Рикотта или маскарпоне — 200 г
- Молоко для крема — 50 г
- Сахарная пудра — 70 г
- Корица — сколько любите
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко до 36-40°С. Налейте его в миску, добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Все хорошенько смешайте. Оставьте дрожжи в теплом месте на 15-20 минут, чтобы они подросли. В это время приступайте к остальным ингредиентам.
- Яйца хорошенько взбейте с сахаром до однородной консистенции. Сахар должен полностью раствориться.
- Теперь нужно подогреть масло. Для этого возьмите отдельную емкость. Учтите, масло нельзя доводить до кипения. Определить правильную температуру легко. Потрогайте масло пальцем, когда почувствуете тепло – можно вводить к остальным ингредиентам.
- Масло, яйца с сахаром и молоко с дрожжами, которые уже подросли, аккуратно смешайте при помощи венчика или лопатки. Миксер не используйте.
- Возьмите муку и просейте ее. Теперь разделите пополам. Одну половину смешайте со щепоткой соли. Добавьте ее к жидкой части небольшими порциями, постоянно помешивая. То же самое нужно проделать с оставшейся частью муки.
- Замешиваем тесто.
- Возьмите миску и смажьте ее растительным маслом. Переложите в нее тесто. Накройте пленкой и оставьте подниматься на час. За это время тесто должно вырасти минимум в два раза. Нужный объем получен? Приступайте к начинке и выпеканию.
- Смешайте сахар с корицей. Тесто раскатайте в большой прямоугольник толщиной около 0,6 см. Хорошенько смажьте его маслом и посыпьте сахаром и корицей. Сверните в рулетик. Нарежьте его на кусочки шириной примерно 4 см.
- Выложите сырые синнабоны на противень, застеленный пергаментом. Обязательно оставьте между ними расстояние не меньше 4 см. Накройте их полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков еще на 35 минут.
- После этого нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда синнабоны. Выпекайте примерно 25-30 минут. Готовность определите по корочке.
- Приготовились? Дайте синнабонам немного остыть. В это время приступите к приготовлению крема.
- В глубокой миске смешайте рикотту или маскарпоне, молоко и сахарную пудру. Взбейте венчиком до однородности. Получится густая белая масса, по консистенции – как густая сметана.
- Смажьте еще теплые синнабоны кремом, используя кисточку или ложку. Он немного растает и покроет верхушки булочек.
Приятного аппетита!
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Фото: IStock