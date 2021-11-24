«Дал съесть червя»: участник «Адской кухни» рассказал, за что ему стало стыдно на съемках

Богдан Горносталь признался, кого считает сильными поварами

Если пятерка сильнейших поваров продолжает бороться за золотые кители и победу в «Адской кухне» на Новом канале, то для Богдана Горносталя проект окончен. Сейчас он может честно рассказать о съемках в реалити. Что он и сделал в пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового канала. Сергею Никитюку он признался, за какой случай на проекте ему до сих пор стыдно.

– Момент, когда я кормил Лену (Елену Охотник – прим. ред.) Был конкурс, который мужская команда выиграла. В качестве наказания мы «угощали» соперников разными гадостями, – сказал Богдан. – Тогда я ее сильно накормил. И еще дал съесть червя.

Богдан смешал сельдерей, шпинат, тыкву и рыбий жир. Перебил блендером в смузи, который и пришлось выпить сопернице.

Также экс-участник «Адской кухни» рассказал, кого считает сильнейшими поварами.

– Лучше готовят мужчины, – признался он. – Но у меня есть свое видение на этот счет. Я готовлю, потому что мне платят. А мама стоит у плиты, потому что она меня любит. И это важнее кулинарных талантов.

Многие считают, что на проекте к Богдану было особое отношение. Ведь до съемок он работал в ресторане Алекса Якутова и знал Шефа раньше других участников. Так ли это – смотрите в пост-шоу «Предметка»: