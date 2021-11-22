Женя Клопотенко став для мене батьком: Катя Лавриненко – про знайомство з кулінарним гуру в 16 років

На съемках «Предметка пост-шоу» самая младшая участница «Адской кухни» на Новом канале Катя Лавриненко рассказала, что на самом деле связывает ее с известным шеф-поваром

Катя попала на «Адскую кухню» в 20 лет и прошла в реалити довольно далеко – ей не хватило одного шага, чтобы получить из рук Алекса Якутова черный китель. Несмотря на столь юный возраст, девушка успела построить неплохую карьеру в кулинарном мире и даже стать сушефом в одном из топовых столичных ресторанов.

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Катина история чем-то напоминает историю Золушки, только ее «Феей-крестной» на пути к кулинарным вершинам стал Женя Клопотенко, с которым девушка по воле случая познакомилась в 16 лет:

– Моя мама – директор гимназии, и ее учебное заведение попало в программу, в рамках которой меняли школьное меню для учеников, – рассказывает Катя. – Созданием нового меню занимался как раз Женя Клопотенко. В тот период я хотела стать фуд-стилистом, и мама меня познакомила с Женей, чтобы, возможно, он мне что-то посоветовал. Помню, до этой встречи, когда я видела его по телевизору, он мне вообще не нравился! Но познакомившись с ним лично, кардинально изменила мнение об этом человеке. В тот момент с родным отцом я не общалась, и Женя в какой-то степени стал моим «кулинарным отцом»: именно он дал ту веру и мужскую поддержку, которой мне не хватало. После первого знакомства Женя посоветовал пройти его кулинарный онлайн-курс, чтобы попробовать свои силы именно в готовке. И я прошла. Не за месяц, а за неделю! Помню, он тогда сказал: «Я в тебе что-то вижу, ты будешь шефом». И потом мы начали вместе ездить, проводить мастер-классы – я была его ассистентом.

А еще через время Катя с Женей отправились в путешествие по Украине в поисках настоящей украинской кухни:

– Мы были в разных городах и селах, открыли для себя кучу аутентичных национальных рецептов с названиями, которые мало кто слышал – шпундра, верещака и т.д., – вспоминает Катя. – А благодаря тому, что я стала сушефом Жени, работала в его ресторане и завела там много знакомств, в 2020 году, во время карантина, когда у всех не было работы, вела четыре проекта, и начала зарабатывать в долларах.

О том, как 19-летнюю девушку-сушефа восприняли в коллективе, как Катя решилась подать анкету на кастинг «Адской кухни», что на самом деле происходило между ней и Равшаном, и почему после проекта она оказалась в ресторане Алекса Якутова, смотрите в полном выпуске «Предметка пост-шоу» с Сергеем Никитюком.