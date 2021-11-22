Выбросил блюдо и не прожарил мясо: кто покинул «Адскую кухню»

Равшан Хамидов снял черный китель и ушел из реалити

В реалити «Адская кухня» (Новый канал) состоялся первый ужин для участников в черных кителях. Телересторан был заполнен гостями. Шестерым поварам пришлось осваивать новое меню, стоять на своем процессе и готовить блюдо в зале, общаясь с гостями. Таким образом они должны были продемонстрировать свои поварские умения.

– При таких условиях уровень сервиса не должен был пострадать, – объясняет Шеф Алекс Якутов. – Поблажек для поваров не было, ведь в реалити мне нужны сильные игроки.

Перед гостями участники готовили соте из морепродуктов. Все хорошо справились с этой задачей. А вот экзамен на правильную прожарку мяса сдали не все.

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– Равшан Хамидов выбросил блюдо, которое вернули гости, – говорит Алекс. – Для участников в черных кителях такие ошибки недопустимы. Поэтому я выгнал его из кухни. Не справился с прожаркой и Антон Белей. Жаль, ведь на прошлой неделе я в него поверил и вручил черный китель. Думал, что Антон будет профессионально развиваться, а не трепать языком. Он не оправдал моих надежд.

Вслед за Равшаном из кухни выгнали Антона. Поэтому именно этих участников повара номинировали на вылет.

– Хотя Равшан и профессиональный повар с 20-летним опытом, во время этого ужина он допустил грубые ошибки, – объясняет Шеф. – Но последнее слово я решил дать участникам.

Большинство поваров проголосовали за то, что с реалити должен уйти Равшан Хамидов. Шеф согласился с их решением, поэтому парень снял свой черный китель и покинул «Адскую кухню» навсегда.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале, а также смотрите «Предметка» пост-шоу, с участниками, ранее покинувшими проект на YouTube Нового канала.