Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа — простой рецепт

Алекс Якутов поделился рецептом простого блюда из картофеля

Картошка является основной частью рациона всех украинцев. Ее можно использовать как самостоятельное блюдо или как ингредиент для многих других. Рецепт блюда из картофеля от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова удивит вас простотой приготовления и необычным видом.

Ингредиенты:

Картофель – 1 шт.

Каперсы – 1 ч. л.

Лук – 1 шт.

Копченая скумбрия – 1 шт.

Листья руколы – 200 г

Ингредиенты для заправки:

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Яблочный уксус – 1 ст. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Перец, соль, сахарная пудра – по вкусу

Соленые огурцы – 1 шт.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире. Почистите и порежьте дольками. Обжарьте на масле. Добавьте лук и вместе обжарьте. Выложите картофель на тарелку. Добавьте к нему каперсы. Очистите скумбрию от костей. Положите рыбу к картофелю. Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты. Полейте салат заправкой и украсьте руколой.

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