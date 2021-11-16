Курица карри по индийскому рецепту от участника «Адской кухни»

Как приготовить сочную птицу с пикантными нотками Востока

Каждый второй четверг ноября отмечают Всемирный день курицы. В этом году праздник выпадает на 11 ноября. Куриное мясо – достаточно питательное, но при этом считается диетическим. Оно богато витаминами группы В, а витамин В6 поддерживает организм при простуде. Именно поэтому врачи советуют давать больным куриный бульон – он не тяжелый для организма, но достаточно питательный. А как можно нестандартно приготовить курицу, Новый канал узнал у участника реалити «Адская кухня» Юрия Диденко.

Из повара – в уборщики: кого выгнали из «Адской кухни»

Горько! Участница «Адской кухни» Яна Беденко вышла замуж

Вам понадобятся:

Кокосовое молоко – 400 мл

Лук – 100 г

Чеснок – 20 г

Корень имбиря – 20 г

Помидоры – 150 г

Перец халапеньо – по вкусу (в зависимости от степени остроты, которую хотите достичь в блюде)

Готовая паста карри – 100 г

Куриное филе – 1 кг

Рис басмати – сколько съедите

Кинза – для украшения

Оливковое масло – для жарки

Сок лимона

Соль, сахар – по вкусу

Готовим курицу карри:

Подготавливаем все ингредиенты к готовке. Овощи промываем и снимаем кожицу. Мелко нарезаем овощи и обжариваем на масле. Для простоты приготовления добавляем готовую желтую пасту карри. Можно приготовить ее самим. Для этого возьмите 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили – по вкусу, специи: карри, куркуму, зиру и кориандр. Все – молотые и по вкусу. Взбиваем все до однородной массы. В овощи добавляем пасту карри и слегка прижариваем. Затем заливаем кокосовым молоком и тушим на медленном огне пять минут. В это время нарезаем кубиком курицу (вместо филе можно взять бедро без шкуры – оно вкуснее). Индусы овощи оставляют просто поджаренными, я же пробиваю блендером и протираю через сито. В протертый овощной соус кладу нарезанную курицу и тушу до готовности. При этом дозаправляю солью, сахаром и соком лимона. Теперь варим рис басмати для гарнира. Готовую курицу карри подаем с рисом, украшаем кинзой.

Приятного аппетита!

– Кстати, вместо кокосового молока можно использовать сливки, а вместо басмати – другой рис, – делится Юрий Диденко. – Вот только это уже будет не индийский вариант карри, а украинский.

Какие блюда Юра будет готовить на «Адской кухне», смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.