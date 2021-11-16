Курица карри по индийскому рецепту от участника «Адской кухни»
Как приготовить сочную птицу с пикантными нотками Востока
Каждый второй четверг ноября отмечают Всемирный день курицы. В этом году праздник выпадает на 11 ноября. Куриное мясо – достаточно питательное, но при этом считается диетическим. Оно богато витаминами группы В, а витамин В6 поддерживает организм при простуде. Именно поэтому врачи советуют давать больным куриный бульон – он не тяжелый для организма, но достаточно питательный. А как можно нестандартно приготовить курицу, Новый канал узнал у участника реалити «Адская кухня» Юрия Диденко.
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Вам понадобятся:
- Кокосовое молоко – 400 мл
- Лук – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Корень имбиря – 20 г
- Помидоры – 150 г
- Перец халапеньо – по вкусу (в зависимости от степени остроты, которую хотите достичь в блюде)
- Готовая паста карри – 100 г
- Куриное филе – 1 кг
- Рис басмати – сколько съедите
- Кинза – для украшения
- Оливковое масло – для жарки
- Сок лимона
- Соль, сахар – по вкусу
Готовим курицу карри:
- Подготавливаем все ингредиенты к готовке. Овощи промываем и снимаем кожицу.
- Мелко нарезаем овощи и обжариваем на масле. Для простоты приготовления добавляем готовую желтую пасту карри. Можно приготовить ее самим. Для этого возьмите 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили – по вкусу, специи: карри, куркуму, зиру и кориандр. Все – молотые и по вкусу. Взбиваем все до однородной массы.
- В овощи добавляем пасту карри и слегка прижариваем. Затем заливаем кокосовым молоком и тушим на медленном огне пять минут. В это время нарезаем кубиком курицу (вместо филе можно взять бедро без шкуры – оно вкуснее).
- Индусы овощи оставляют просто поджаренными, я же пробиваю блендером и протираю через сито. В протертый овощной соус кладу нарезанную курицу и тушу до готовности. При этом дозаправляю солью, сахаром и соком лимона.
- Теперь варим рис басмати для гарнира. Готовую курицу карри подаем с рисом, украшаем кинзой.
Приятного аппетита!
– Кстати, вместо кокосового молока можно использовать сливки, а вместо басмати – другой рис, – делится Юрий Диденко. – Вот только это уже будет не индийский вариант карри, а украинский.
Какие блюда Юра будет готовить на «Адской кухне», смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.