Евгений Клопотенко – на «Адской кухне»: осваивал гироскутер с борщом в руках

Зачем именитый кулинар пришел на реалити?

Новый канал продолжает масштабную битву полов на «Адской кухне». Реалити набирает обороты, ведь до черных кителей остается совсем немного. На 11-й неделе Адский Шеф Алекс Якутов решил испытать мужскую и женскую команды украинским фастфудом.

– У поваров была уникальная возможность войти в историю и создать блюда украинского быстрого питания, которые могут прославить нашу страну на весь мир, – объясняет Алекс Якутов. – Каждая команда должна была разработать пять блюд в формате to go, то есть «еды на ходу». Первое требование – блюдо должно готовиться быстро, чтобы за 3-4 минуты можно было его отдать. Второе: фастфуд удобно есть на ходу одной рукой. Также два блюда должны быть узнаваемы украинцами, третьим обязательно нужно приготовить борщ.

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Вместе с Шефом оценивать блюда участников пришел именитый кулинар Евгений Клопотенко.

– Кстати, я только вернулся из Америки. Одна из идей там – открыть заведения с украинским фастфудом, – рассказывает шеф-повар. – Хорошо, что есть «Адская кухня», которая готовит кулинарные кадры в Украине. Даже те повара, которые просто смотрят программу, учатся и зажигаются идеями.

Дегустация блюд была непростой. Ведь Шефу Алексу Якутову и Евгению Клопотенко пришлось встать на гироскутер. Как это было – смотрите всей семьей сегодня в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.