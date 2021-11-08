Блюда пошли на отходы: кто ушел из проекта «Адская кухня»

Команда «красных» накормила съемочную группу невкусной едой.

На «Адской кухне» (Новый канал) состоялось одно из важнейших испытаний – юбилейный ужин. Кроме выдачи блюд гостям, поваров ждал сюрприз от Шефа. Они должны были разработать меню и приготовить 20 блюд для съемочной группы.

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– Я хотел проверить, готовы ли участники реалити к сюрпризам, – объясняет Шеф Алекс Якутов. – Команды спешили отдать ужин гостям, но их результат зависел от блюд для штата. Поэтому я попросил съемочную группу не доедать блюда, которые им не нравились. Чтобы мы могли их взвесить и по остаткам понять, кто приготовил невкусно.

Две команды были решительно настроены на победу. «Синие» быстрее отдали блюда персонала, а «красные» первые закрыли кухню после выдачи блюд гостям. Поэтому в номинации на вылет определяли по два участника из каждой команды. От «красных» – Елена Охотник и Равшан Хамидов, а от «синих» – Антон Белей и Богдан Горносталь.

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– Но решающим моментом для выгона стали взвешенные отходы блюд для съемочной группы, – объясняет Алекс. – У «синих» осталось 47% еды, а у «красных» – 83%. Это означает, что их блюда были невкусными. Я такой большой процент отходов увидел впервые! Случись это в моем ресторане, приравнял бы к «чрезвычайной ситуации».

Результаты «синей» команды спасли их номинантов на вылет.

– «Красные» за долгое время первыми закрыли кухню, – говорит Шеф. – Мне было приятно это видеть. Потому и их номинантов я вернул в строй.

На следующей неделе «Адскую кухню» покинут сразу два повара. В реалити останутся только достойные черных кителей!

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.