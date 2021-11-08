Рецепт крем-брюле от участника «Адской кухни»

Равшан Хамидов поделился способом приготовления нежного десерта

Крем-брюле — знаменитое французское блюдо из заварного крема с карамельной корочкой. Такой десерт готовят и подают в фаянсовых или керамических порционных формочках. Во Франции есть множество разных рецептов крем-брюле: с ромом, шоколадом и даже с лавандой. Кстати, вариации этого десерта встречаются в кухнях Италии, Испании и даже Японии. Как приготовить нежнейший крем-брюле, рассказал участник «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Равшан Хамидов.

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Ингредиенты:

300 мл молока 3,2%

300 мл сливок 30%

5 желтков

100 граммов сахара

Готовим крем-брюле

Все ингредиенты нужно перемешать венчиком до однородной массы. Разлить по формочкам и готовить в духовке на водяной бане при температуре 80 градусов примерно 40 минут – до загустевания крема. Водяную баню сделать очень просто – для этого налейте в противень, в котором стоят ваши крем-брюле, воду до середины формочек. Бывает так, что по прошествии 40 минут крем не загустел. Яйца бывают разные, поэтому не переживайте и добавляйте еще по 10-15 минут, до тех пор, пока десерт не загустеет. После этого достаньте крем-брюле. Охладите. Посыпьте сверху сахаром, создайте корочку при помощи газовой горелки. Если ее нет, растопите на сковороде сахар в карамель и залейте ей охлажденный десерт Готово!

— В основу крема можно добавить палочку ванили, шоколад, цедру цитрусовых, даже трюфельное масло! — делится лайфхаками Равшан Хамидов.

Какими блюдами он будет покорять сурового Шефа «Адской кухни» — смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.