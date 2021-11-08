Алекс Якутов снялся в комедийном ситкоме вместе с Ирмой Витовской

Кого сыграл Адский Шеф?

Каждый понедельник в 19:00 грозный Шеф Алекс Якутов устраивает красной и синей командам поваров «Адскую кухню». Малейшая ошибка или прокол – и пощады кулинарам ждать не стоит. Но весной зрители увидят его в новом амплуа – Шеф снялся в комедийном ситкоме под рабочим названием «Юная», который покажет Новый канал. Его партнершей по съемочной площадке стала заслуженная артистка Украины Ирма Витовская.

– Она – шикарная, харизматичная актриса. Настолько классно играет, что я иногда забывал, что сам нахожусь в кадре, верил в происходящее и чуть не смеялся над ее реакциями и репликами, – рассказывает Алекс. – Съемки прошли отлично. Я зажегся с первого кадра. Было настолько кайфово и приятно работать с командой, что мог бы с ними сниматься сутками (смеется). Свой текст выучил легко. Но иногда добавлял что-то свое, ведь играл самого себя.

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