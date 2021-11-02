Как выбрать хорошую тыкву: совет от Евгения Клопотенко

Украинский шеф-повар поделился секретами, которые помогут приготовить самые вкусные блюда из сезонного продукта

Один из самых популярных осенних продуктов — тыква. Из нее можно приготовить что угодно — кашу, пирог, суп, салат, запеканку, оладьи, торт… Как выбрать хорошую тыкву, чтобы приготовить из нее самые вкусные блюда, за кулисами реалити «Адская кухня», которое по понедельникам показывает Новый канал, рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

— Когда выбираете тыкву, обращайте внимание, чтобы она не была пластиковой. Пластиковые — специальные сорты, которые выращивают летом, вне сезона, — посоветовал Евгений Клопотенко. — Самая лучшая — продолговатая, в форме гитарки. Такие небольшие плоды самые сладкие, из них лучше всего готовить. Но часто попадаются и вкусные дикие тыквы.

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Если найти идеальный плод так и не удалось, не расстраивайтесь. Главное — правильно ее приготовить.

— В целом для готовки можно брать любую тыкву. Но важно понимать, что этот продукт можно есть и сырым! В этих плодах очень много полезных веществ, — отметил кулинар.

Как Евгений Клоптенко оценит мастерство участников «Адской кухни», узнаете уже через несколько недель. Не пропустите — «Адская кухня» выходит по понедельникам в 19:00 на Новом канале!