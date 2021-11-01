Лосось под шубой и оливье с греческим йогуртом: Анна Тринчер – о своем питании

Украинская певица и актриса рассказала о диетах, которых придерживалась на протяжении жизни

Каждый понедельник в 19:00 телересторан «Адской кухни» открывает свои двери для разных гостей. Оценить блюда подопечных Алекса Якутова – участников мужской и женской команд – приходят известные кулинары, спортсмены, певцы и блогеры. К девятой неделе повара существенно выросли в кулинарных умениях, и теперь строгий Шеф придумывает им все более сложные испытания. На этот раз они будут готовить блюда, которыми попробуют покорить тренды соцсетей. А дегустировать их вместе с Шефом станут звезды TikTok Анна Тринчер и Александр Волошин. На съемках реалити Новый канал пообщался со звездой и узнал о ее кулинарных предпочтениях.

– Когда иду в супермаркет, всегда покупаю грибы, свежий лосось или курицу, хумус и тахини – рассказывает Анна. – Мой идеальный перекус – овощи с хумусом. В детстве у меня была слабая поджелудочная, поэтому я питалась по диете №5. Терпеть ее не могла. Когда же выросла, нашла идеальный тип питания – интервальное голодание. Год назад полностью пересмотрела свой рацион и исключила многие продукты. Не ем майонез, стараюсь не употреблять жирную и жареную пищу, особо не ем мучное и сладкое.

А не совсем полезные блюда Анна старается максимально облегчить.

– На Новый год для меня было отдельное оливье – с греческим йогуртом, а не майонезом, – вспоминает девушка. – Мы даже экспериментировали и сделали «шубу» с греческим йогуртом и лососем вместо селедки. Было вкусно.

Какие блюда Анна будет дегустировать на «Адской кухне» – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.