Кто покинул Адскую кухню 2021 в 8 выпуске — Мария Гуд

Мария Гуд покинула реалити, а Равшана Хамидова понизили в должности

Перед ужином в телересторане реалити «Адская кухня» (Новый канал) Шеф Алекс Якутов решил дать выходной своим сушефам, которые помогали командам. И, конечно, проверить, насколько повара могут быть самостоятельными, ведь до черных кителей осталось всего три ужина.

– Сначала команда «синих» стала образцом собранности, – говорит Алекс. – А красные никак не могли наладить коммуникацию между собой. Все молча выполняли свою работу. Создавалось впечатление, что каждый работает сам на себя, а не в команде.

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Тем временем повара в синих кителях на волне успеха забыли об элементарных правилах на кухне. Юрий Диденко облизал ложку, а затем продолжил помешивать ею блюдо. Такая халатность не скрылась от Шефа.

– Повара каждый раз испытывают мое терпение, – рассказывает Алекс. – Они не понимают, что если оно лопнет, то последствия будут разрушительными. Вот красная кухня работала час, а три стола остались без блюд. Люди сидели голодные и ели хлеб. Мне было стыдно…

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А еще за стол, где сидел Шеф с сушефами, красные подали неправильно бурату на пицце. Это еще больше разозлило Алекса. Он разбил тарелки с пиццей и закрыл красную кухню. Повара номинировали на вылет Равшана Хамидова и Марию Гуд.

– Мария думает, что бессмертная на этом проекте, – говорит Шеф. – Очень расслабилась. Каждый день на «Адской кухне» – это борьба, а она уже давно сдалась.

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Оба повара сняли кители. Мария навсегда покинула проект, а Равшана Шеф вернул.

– Он не повар, я его понизил до уборщика, – в сердцах объяснил Алекс. – Команда «красных» под его руководством после приготовления оставила грязь. Поэтому Равшан должен был самостоятельно вымыть обе кухни.

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Судьба участника будет висеть на волоске, ведь работу будут принимать повара «синей» команды. Именно они решат, наденет ли снова Равшан свой китель.

– Было неприятно, когда ребята начали тыкать пальцами в места, нуждающиеся в дополнительной уборке, – признается Равшан. – Но меня это не сломает!

Какую оценку уборке дали участники «синей» команды, смотрите в понедельник в реалити «Адская кухня» в 19:00 на Новом канале.