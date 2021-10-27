Горько! Участница «Адской кухни» Яна Беденко вышла замуж

Кто стал избранником девушки?

Пока каждый понедельник Яна Беденко борется за победу в «Адской кухне» на Новом канале, ее жизнь за пределами проекта тоже бурлит. 16 октября она вышла замуж. Избранником девушки стал не участник «Адской кухни», а тот, кто всячески ее поддерживал, пока Яна была на проекте.

– С Сергеем мы вместе уже больше четырех лет, – рассказывает участница женской команды. – Знаем друг о друге все. Ему 31 год, и он не только мой любимый, но и лучший друг и советчик. Вообще мы, как говорится, родственные души. Я в него очень быстро влюбилась за его чувство юмора. Почти сразу мы стали жить вместе. Так что свадьба – очень осознанный шаг.

Парень сделал предложение Яне еще два года назад – приготовил сюрприз на день рождения. Хотя она сразу согласилась, со свадьбой не торопились.

– У нас было достаточно скромное празднование – на 20 человек. Только семья. Все привиты, поэтому риска для бабушек и дедушки не было, – делится деталями Яна. – Дружкой должна была стать Катя Лавриненко – участница проекта. Но из-за пандемии решили сделать все скромно, без свидетелей. Церемония была традиционно украинская. Родители встречали нас караваем, благословляли иконами, на столе тоже преобладала национальная кухня.

Что ж, совет да любовь молодым!

Смотрите «Адскую кухню» с участием Яны каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

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