Всемирный день макаронов: рецепт пасты с мидиями от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился секретами приготовления быстрого и вкусного средиземноморского блюда

25 октября все поклонники пасты отмечают Всемирный день макаронов. Праздновать его лучше всего тарелкой сытных спагетти под новый эпизод реалити «Адская кухня», который выйдет сегодня в 19:00 на Новом канале. А уж с рецептом Шефа Алекса Якутова паста получится идеальной.

Вам понадобятся

Мидии в ракушках – 100 г

Паста сухая – 60-70 г

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Петрушка – 1 ст. л.

Лук – четвертинка

Чеснок – 1 зубчик

Масло сливочное – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Чили – по желанию

Пармезан тертый – 1 ст. л.

Вино белое – 50-60 мл

Готовим пасту

Мидии промываем, бросаем на раскаленную сковородку. Мелко режем чеснок, лук режем кубиком. Добавляем на сковороду оливковое масло. Обжариваем вместе с мидиями. Добавляем вино. Накрываем крышкой. Мидии пропариваются, открываются и выпускают сок. Подсаливаем, добавляем к ним петрушку и сливочное масло. Бросаем на сковороду заранее отваренную пасту. Она должна быть al dente, то есть недоваренная. Туда же, на сковороду добавляем водичку, в которой варились спагетти. Вода для пасты должна быть соленая, как море, чтобы она в ней «купалась». Все доготавливаем на сковороде, постоянно перемешивая. Когда спагетти будут готовы, добавляем пармезан и перемешиваем. Теперь пасту можно подавать на стол!

— Пасту лучше покупать из твердых сортов пшеницы, – советует Адский Шеф. – Она более полезная и не такая тяжелая для желудка. Самим ее делать сложно. Потому что раскатывать тесто из муки твердых сортов пшеницы неудобно.

Какие блюда будут готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.