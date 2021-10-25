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Всемирный день макаронов: рецепт пасты с мидиями от Адского Шефа

Всемирный день макаронов: рецепт пасты с мидиями от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился секретами приготовления быстрого и вкусного средиземноморского блюда

25 октября все поклонники пасты отмечают Всемирный день макаронов. Праздновать его лучше всего тарелкой сытных спагетти под новый эпизод реалити «Адская кухня», который выйдет сегодня в 19:00 на Новом канале. А уж с рецептом Шефа Алекса Якутова паста получится идеальной.

Вам понадобятся

  • Мидии в ракушках – 100 г
  • Паста сухая – 60-70 г
  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • Петрушка – 1 ст. л.
  • Лук – четвертинка
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Чили – по желанию
  • Пармезан тертый – 1 ст. л.
  • Вино белое – 50-60 мл

Готовим пасту

  1. Мидии промываем, бросаем на раскаленную сковородку.
  2. Мелко режем чеснок, лук режем кубиком. Добавляем на сковороду оливковое масло. Обжариваем вместе с мидиями.
  3. Добавляем вино. Накрываем крышкой. Мидии пропариваются, открываются и выпускают сок.
  4. Подсаливаем, добавляем к ним петрушку и сливочное масло.
  5. Бросаем на сковороду заранее отваренную пасту. Она должна быть al dente, то есть недоваренная. Туда же, на сковороду добавляем водичку, в которой варились спагетти. Вода для пасты должна быть соленая, как море, чтобы она в ней «купалась».
  6. Все доготавливаем на сковороде, постоянно перемешивая. Когда спагетти будут готовы, добавляем пармезан и перемешиваем. Теперь пасту можно подавать на стол!

— Пасту лучше покупать из твердых сортов пшеницы, – советует Адский Шеф. – Она более полезная и не такая тяжелая для желудка. Самим ее делать сложно. Потому что раскатывать тесто из муки твердых сортов пшеницы неудобно.

Какие блюда будут готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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