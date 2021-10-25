Всемирный день макаронов: рецепт пасты с мидиями от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился секретами приготовления быстрого и вкусного средиземноморского блюда
25 октября все поклонники пасты отмечают Всемирный день макаронов. Праздновать его лучше всего тарелкой сытных спагетти под новый эпизод реалити «Адская кухня», который выйдет сегодня в 19:00 на Новом канале. А уж с рецептом Шефа Алекса Якутова паста получится идеальной.
Вам понадобятся
- Мидии в ракушках – 100 г
- Паста сухая – 60-70 г
- Оливковое масло – 2-3 ст. л.
- Петрушка – 1 ст. л.
- Лук – четвертинка
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Чили – по желанию
- Пармезан тертый – 1 ст. л.
- Вино белое – 50-60 мл
Готовим пасту
- Мидии промываем, бросаем на раскаленную сковородку.
- Мелко режем чеснок, лук режем кубиком. Добавляем на сковороду оливковое масло. Обжариваем вместе с мидиями.
- Добавляем вино. Накрываем крышкой. Мидии пропариваются, открываются и выпускают сок.
- Подсаливаем, добавляем к ним петрушку и сливочное масло.
- Бросаем на сковороду заранее отваренную пасту. Она должна быть al dente, то есть недоваренная. Туда же, на сковороду добавляем водичку, в которой варились спагетти. Вода для пасты должна быть соленая, как море, чтобы она в ней «купалась».
- Все доготавливаем на сковороде, постоянно перемешивая. Когда спагетти будут готовы, добавляем пармезан и перемешиваем. Теперь пасту можно подавать на стол!
— Пасту лучше покупать из твердых сортов пшеницы, – советует Адский Шеф. – Она более полезная и не такая тяжелая для желудка. Самим ее делать сложно. Потому что раскатывать тесто из муки твердых сортов пшеницы неудобно.
Какие блюда будут готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.