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Воздушные панкейки на завтрак от «Адской кухни»

Воздушные панкейки: пошаговый рецепт завтрака от Адской кухни

Участница женской команды поделилась рецептом вкусного американского блюда

Многие кулинары путают оладьи и панкейки. Считают, что это одно и то же, просто названия разные. Блюда действительно похожи между собой. Вот только технология их приготовления отличается. Американские оладьи всегда выходят румяными и вкусными. Конечно, если придерживаться рецептуры. Они прекрасно сочетаются со всевозможными джемами, медом, сиропами, фруктами и ягодами. Рецептом воздушных панкейков поделилась участница реалити «Адская кухня» (Новый канал) Катя Лавриненко.

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Воздушные панкейки: пошаговый рецепт завтрака от Адской кухни

Вам понадобятся:

  • 4 белка
  • 2 желтка
  • 60 г муки
  • 50 г сахара
  • 10 г сахарной пудры
  • 40 г молока
  • 20 г растительного масла
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя (без горки)
  • щепотка соли

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Воздушные панкейки: пошаговый рецепт завтрака от Адской кухни

Готовим панкейки:

  1. Желтки, ванильный сахар кладем в емкость, смешиваем ручным венчиком. Добавляем молоко, растительное масло и перемешиваем.
  2. Белки взбиваем с солью в сухой емкости. Постепенно в массу добавляем сахар и сахарную пудру.
  3. Отдельно смешиваем разрыхлитель с мукой. Это очень важно! Нужно, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по всему тесту. Муку с разрыхлителем постепенно добавляем в массу с желтками, постоянно перемешивая.
  4. В три подхода добавляем в общую массу белки. Перемешиваем только в одну сторону силиконовой лопаткой. Не быстро, чтобы не повредить пузырьки в белке. Тогда панкейки получатся воздушными.
  5. Теперь прогреваем сковороду и жарим без масла с обеих сторон.

Какие блюда Катерина будет готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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