Воздушные панкейки: пошаговый рецепт завтрака от Адской кухни

Воздушные панкейки на завтрак от «Адской кухни»
Участница женской команды поделилась рецептом вкусного американского блюда
Многие кулинары путают оладьи и панкейки. Считают, что это одно и то же, просто названия разные. Блюда действительно похожи между собой. Вот только технология их приготовления отличается. Американские оладьи всегда выходят румяными и вкусными. Конечно, если придерживаться рецептуры. Они прекрасно сочетаются со всевозможными джемами, медом, сиропами, фруктами и ягодами. Рецептом воздушных панкейков поделилась участница реалити «Адская кухня» (Новый канал) Катя Лавриненко.
Тыквенное ризотто от Адского Шефа
Вам понадобятся:
- 4 белка
- 2 желтка
- 60 г муки
- 50 г сахара
- 10 г сахарной пудры
- 40 г молока
- 20 г растительного масла
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя (без горки)
- щепотка соли
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Готовим панкейки:
- Желтки, ванильный сахар кладем в емкость, смешиваем ручным венчиком. Добавляем молоко, растительное масло и перемешиваем.
- Белки взбиваем с солью в сухой емкости. Постепенно в массу добавляем сахар и сахарную пудру.
- Отдельно смешиваем разрыхлитель с мукой. Это очень важно! Нужно, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по всему тесту. Муку с разрыхлителем постепенно добавляем в массу с желтками, постоянно перемешивая.
- В три подхода добавляем в общую массу белки. Перемешиваем только в одну сторону силиконовой лопаткой. Не быстро, чтобы не повредить пузырьки в белке. Тогда панкейки получатся воздушными.
- Теперь прогреваем сковороду и жарим без масла с обеих сторон.
Какие блюда Катерина будет готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.