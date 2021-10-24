Воздушные панкейки: пошаговый рецепт завтрака от Адской кухни

Участница женской команды поделилась рецептом вкусного американского блюда

Многие кулинары путают оладьи и панкейки. Считают, что это одно и то же, просто названия разные. Блюда действительно похожи между собой. Вот только технология их приготовления отличается. Американские оладьи всегда выходят румяными и вкусными. Конечно, если придерживаться рецептуры. Они прекрасно сочетаются со всевозможными джемами, медом, сиропами, фруктами и ягодами. Рецептом воздушных панкейков поделилась участница реалити «Адская кухня» (Новый канал) Катя Лавриненко.

Тыквенное ризотто от Адского Шефа

Вам понадобятся:

4 белка

2 желтка

60 г муки

50 г сахара

10 г сахарной пудры

40 г молока

20 г растительного масла

10 г ванильного сахара

1 ч. л. разрыхлителя (без горки)

щепотка соли

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Готовим панкейки:

Желтки, ванильный сахар кладем в емкость, смешиваем ручным венчиком. Добавляем молоко, растительное масло и перемешиваем. Белки взбиваем с солью в сухой емкости. Постепенно в массу добавляем сахар и сахарную пудру. Отдельно смешиваем разрыхлитель с мукой. Это очень важно! Нужно, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по всему тесту. Муку с разрыхлителем постепенно добавляем в массу с желтками, постоянно перемешивая. В три подхода добавляем в общую массу белки. Перемешиваем только в одну сторону силиконовой лопаткой. Не быстро, чтобы не повредить пузырьки в белке. Тогда панкейки получатся воздушными. Теперь прогреваем сковороду и жарим без масла с обеих сторон.

Какие блюда Катерина будет готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.