Отрезают пальцы и спят по три часа: украинские повара – о закулисье ресторанов

К Международному дню повара участники и Шеф «Адской кухни» (Новый канал) вспомнили о самых стрессовых ситуациях на работе

Замечали, что у многих поваров на теле и руках есть татуировки? Часто тату скрывают шрамы от порезов и ожогов. Быть поваром – нелегкий труд. Вы сами можете в этом убедиться каждый понедельник в 19:00. В реалити «Адская кухня» Новый канал показывает закулисье поварской профессии. А сегодня, 20 октября, Шеф и участники «Адской кухни» отмечают свой праздник – Международный день повара и кулинара. Специально к нему они рассказали о трешевых ситуациях на работе в реальной жизни.

На больничный из-за шутки

– Повара регулярно травмируются – режутся и обжигаются. Чаще всего отрезают кончики пальцев на слайсере (прибор для тонкой нарезки мяса, овощей, сыра – прим. ред.) Травмы происходят из-за скорости работы и неосторожности, – рассказывает Адский Шеф Алекс Якутов. – Но иногда могут травмироваться из-за неудачной шутки. Со мной в кулинарной школе учился один сицилиец. Мы варили куриный бульон, и шеф, проходя мимо, решил пошутить. Сказал, что повар переварил курицу. Понятное дело, что она переварится, нам же нужен бульон. Но повар, услышав замечание, не задумываясь, полез рукой в кастрюлю – доставать курицу. Получил ожог всей ладони и ушел на больничный.

Спасительная свеча

– Мы готовили очень важный ужин для делегации с послами Франции, Германии и Испании, – рассказывает участник реалити Равшан Хамидов. – Готовились неделю. В самый ответственный момент на кухне пропало электричество. Темнота! Телефоны запрещены. Даже фонарик включить нельзя. Благо, нашлась одна свеча, которая и спасла весь ужин! Повара передавали ее друг другу, подсвечивая блюда и доводя еду до совершенства. Тогда мы доказали, что слаженная работа команды сильнее любого внешнего фактора!

Голодный лайнер

– Одна из самых стрессовых ситуаций произошла, когда работал на круизном лайнере, – рассказывает участник «Адской кухни» Юрий Диденко. – Я уронил со стеллажа три с половиной тысячи картофельных крокетов. Понимал, что весь вечерний сервис сорван. Стресс был колоссальный! Но спасибо коллегам, помогли все переделать.

Праздник на двоих

– Новый год в ресторане. По предварительным заказам ожидалось примерно 200 человек. Все повара уволились, и нас осталось двое, – вспоминает участница красной команды Елена Охотник. – Четыре дня перед этим мы работали фактически сутками – спали по три часа. В ночь «икс» сил уже не оставалось никаких, но надо было работать. На кухне – восемь официантов, которые ждут заказы. А мы физически не успеваем. Как все отдали, до сих пор не знаю. Первый раз за сутки попили воды, не говоря уже о поесть, в четыре утра.

С какими трудностями повара столкнутся в реалити «Адская кухня» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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