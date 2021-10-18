Сушеф «Адской кухни» стала мамой (ФОТО)

Елена Жаботинская, сушеф Алекса Якутова на «Адской кухне» (Новый канал) поделилась радостной новостью: 18 октября в 9 утра она родила первенца

В отличии от многих знаменитостей Елена не стала держать интригу и сразу раскрыла имя малыша:

«В жизни теперь всё разделилось на «До» и «После». Расти здоровым и счастливым, наш Кузьма, а мы с папой сделаем всё, чтоб ты был достойным человеком. — подписала фото из роддома Елена на своей страничке в соцсети facebook. — Теперь я официально #Кузькинамать и по всем вопросам… ну вы поняли».

Напомним, что реалити «Адская кухня» снималось весной и летом 2021 года, и, как подсказывают простые подсчеты, на съемках сушеф Елена Жаботинская была уже в положении. Мы восхищаемся силой Елены и ее преданностью любимому делу, и желаем молодой маме и малышу крепкого здоровья.

И продолжаем следить за успехами поваров на «Адской кухне» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале. Будет жарко!