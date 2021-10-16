Ароматные грибные соусы от участника «Адской кухни» — просто рецепт

Юрий Диденко поделился рецептами вкусных подлив, которые могут приготовить даже неопытные любители

Считается, что первый соус придумали примерно в 25 году до нашей эры. Хотя историки говорят, что их могли готовить и раньше, просто рецептуру не записывали. Сейчас в кулинарии широко используют грибные соусы из-за их вкусовых качеств и аромата. Они прекрасно сочетаются с мясом и овощами. Главное – выдержать рецептуру, которой поделился участник реалити «Адская кухня» (Новый канал) Юрий Диденко.

Соус с белыми грибами

Вам понадобятся: 50 г лука, 10 г чеснока, 5 г ягод можжевельника, 400 г замороженных белых грибов, 300 г сливок 18% жирности, соль, сахар, черный перец, растительное масло для обжаривания.

Как приготовить? Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника. Все обжариваем на растительном масле. Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки. Далее заливаем все сливками и протушиваем. Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.

Соус с вешенками

Вам понадобятся: 200 мл сливок 18% жирности, 100 г плавленого сыра типа Viola, 100 г сыра дорблю либо, по желанию, возьмите любой сыр, который вам нравится, 200 г грибов вешенок, соль, сахар.

Как приготовить? Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения. Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы. Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.

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Соус с шампиньонами

Вам понадобятся: 400 г шампиньонов, 15 г чеснока, 400 г говяжьего бульона, оливковое и сливочное масло, мука, соль, перец, сахар.

Как приготовить? Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел. Там же на сковороде готовим «ру» – это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум. В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон. Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром.

Приятного аппетита!

Какие блюда Юрий Диденко будет готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Фото: IStock