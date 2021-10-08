Японский омлет тамаго-яки от «Адской кухни»

Участница реалити Нового канала поделилась рецептом нестандартного завтрака из яиц

Яйца – популярный продукт, который хоть раз в день, да появляется на нашем столе. Но мало кто задумывается, что они еще и полезные. Яйца содержат белок, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. Они не очень калорийны, но при этом достаточно питательны. Если вы любите яйца на завтрак, но вам надоела стандартная яичница, попробуйте приготовить японский омлет по рецепту участницы «Адской кухни» (реалити по понедельникам показывает Новый канал) Елены Охотник.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Соевый соус – 1,5 ч. л.

Рисовый уксус – 1 ст. л.

Сахар – 1,5 ст. л.

Растительное масло для жарки

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Готовим омлет

Яйца смешиваем венчиком до однородной массы, но не взбиваем. Процеживаем через сито, чтобы избавиться от воздуха и белковых жилок. Добавляем соевый соус, уксус и сахар. Хорошо перемешиваем до растворения сахара. Выливаем часть смеси на хорошо разогретую сковороду тонким слоем. Жарится очень быстро, поэтому следим. Как только начинает схватываться, скручиваем наш омлет рулетиком, но не снимаем. В то место, где был наш блинчик, наливаем еще часть массы и жарим по принципу, описанному выше. Снова скручиваем, начиная с того места, где яйца приготовились, то есть, с отодвинутого рулета. И таким образом жарим все. Когда все приготовится, перекладываем наш рулет на доску и режем небольшими кусочками. Завтрак готов. Приятного аппетита!

– По желанию, внутрь можно заворачивать сыр, ветчину, что угодно на ваше усмотрение, – делится лайфхаками Елена Охотник. – Также хорошо дополнить омлет брускеттой с авокадо и помидором, жареной на сливочном масле, можно добавить сливочный сыр. И наслаждаться быстрым, сытным и вкусным завтраком.

Какие блюда Елена будет готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 в реалити на Новом канале.