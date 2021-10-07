Стейк из тыквы от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали

Сезон тыквы в самом разгаре, а значит, настал тот особый момент, когда кухня открыта для изысканных кулинарных экспериментов. Для многих хозяек тыква – продукт достаточно специфический, и кроме знакомой всем с детства тыквенной каши и сока, кажется, приготовить из нее больше ничего нельзя. Но вы ошибаетесь. Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали. Берите себе на заметку!

Ингредиенты:

Тыква – 250 г

Сливки – 250 г

Страчателла – 250 г

Растительное масло – 20 г

Ингредиенты для морковного крема:

Лук – 150 г

Чеснок – 50 г

Морковь – 150 г

Тыква – 650 г

Куркума – 15 г

Соли, сахара – по 2 г

Приготовление крема:

Лук, чеснок, морковь обжарьте на масле. Добавьте тыкву, куркуму, сливки, соль, перец. Протушите все ингредиенты. Впоследствии взбейте их в блендере. Вырежьте 250 г тыквы в форме полумесяца. Посолите, поперчите, обмажьте растительным маслом. Поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Достаньте из духовки и еще раз смажьте маслом. Выложите на тарелку сыр страчателла. Сверху положите запеченную тыкву. Сбоку – морковный крем.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале

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