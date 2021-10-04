Ресторан Алекса Якутова попал в сотню лучших в Украине

А блюда Шефа «Адской кухни» отметили топовые мировые гастрокритики

Пока Новый канал показывает кулинарные баталии в проекте «Адская кухня» (смотрите по понедельникам в 19:00), страсти в ресторане сурового Шефа Алекса Якутова остаются вне камер. Работа там кипит нон-стоп. На днях журнал «Новое время» составил ежегодный рейтинг лучших ресторанов Украины, куда вошел и возглавляемый Адским Шефом «Публицист». Также, по версии журнала, это один из 10 лучших ресторанов Киева. Отметили качество и изысканный вкус блюд Шефа не только украинские журналисты, но и мировые гастрокритики, которые побывали у него на званом ужине.

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– Их считают топовыми фуд-журналистами в мире, – объясняет Алекс Якутов. – Они ездят по разным ресторанам и пробуют местную еду. Потом пишут статьи о лучших заведениях, которые после их отзывов могут номинировать на престижную премию «50 best restaurants». Ее получают самые крутые рестораны, у некоторых по три звезды Мишлен! Для украинской гастрономии приезд этих критиков с мировым именем – огромное достижение. Еще большее достижение то, что они были в восторге от нашей кухни и написали об этом в своих статьях. А для меня большая честь, что они пришли именно в мой ресторан, на мои блюда, на меня как Шефа.

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Алекс Якутов потчевал их пончиками с улитками, хлебом на закваске, риетом (вариация паштета – прим. ред.) из азовского судака с гречневым мисо (паста – прим. ред.) и щучьей икрой, хумусом из зеленого горошка, молодой спаржи и овощей, поркеттой (итальянская вариация мясного рулета – прим. ред.) из нутрии с муссом из ферментированных белых грибов и десертом из печеного перца.

А какими блюдами гостей телересторана «Адской кухни» будут кормить участники реалити – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.